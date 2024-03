Funeral do opositor russo Navalny conta já com a presença de centenas de apoiantes

Cerca de 200 pessoas apoiantes de Alexei Navalny estão hoje de manhã junto à igreja onde o corpo do opositor russo vai estar, antes de ser sepultado num cemitério de Moscovo, constatou a agência France Presse.

A cerimónia deve ter início às 14:00 (11:00 em Lisboa), numa igreja num bairro da zona sudeste da capital russa, onde o opositor viveu.

Foto DR/max seddon/XTwitter

Os jornalistas da Agência France Presse (AFP) constataram que várias dezenas de membros das forças de segurança, incluindo a polícia de choque, foram destacados para a zona.

Segundo a AFP, cerca de 200 pessoas estavam desde cedo junto à igreja para prestarem homenagem ao opositor, algumas com flores nas mãos.

Mosca. A due ore dai funerali di #Navalny, questa è la coda intorno alla chiesa dell’Icona della Madre di Dio. pic.twitter.com/Hn1x6jUsgy — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) March 1, 2024

As autoridades isolaram com barreiras metálicas várias centenas de metros do percurso entre a igreja e o cemitério.

Alexei Navalny, um dos principais críticos do regime do Kremlin, morreu a 16 de fevereiro, aos 47 anos, numa colónia prisional russa no Ártico, em circunstâncias ainda por esclarecer.

Foto DR/OVD-Info English/XTwitter

Os apoiantes, a viúva e governos de vários países acusaram o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, de ser responsável pela morte.

O Kremlin nega as acusações.

As autoridades russas só entregaram o corpo de Navalny à família no passado fim de semana permitindo a realização do funeral.