Hezbollah libanês reivindica 4 ataques contra norte de Israel em nova escalada

O movimento xiita libanês Hezbollah reivindicou ontem quatro novos ataques contra posições militares no norte de Israel, com o Exército judaico a bombardear várias aldeias do sul do Líbano utilizando projéteis de fósforo branco, indicou a agência noticiosa ANN.

Através de diversos comunicados, o Hezbollah indicou que atacou duas concentrações de soldados israelitas e os quartéis de Ramim e Honen, no norte de Israel, com lança-foguetes e mísseis de alto calibre tipo 'Burkan'. O movimento xiita anunciou ainda a morte de três combatentes.

A agência libanesa ANN adiantou que diversos projéteis de fósforo branco lançados por Israel atingiram a localidade de Al Dhahira, no sul do Líbano, provocando pelo menos um ferido e a destruição de diversas casas.

Segundo a agência, outas localidades também foram atingidas por bombardeamentos aéreos, ataques de artilharia e de fósforo branco.

O Exército israelita disse hoje que atacou postos militares do Hezbollah em cinco localidades do sul do Líbano, em resposta ao lançamento de lança-foguetes e 'drones' em direção de Israel.

Um comunicado militar referiu que entre as posições atacadas incluem-se "complexos militares, postos de observação e instalações militares", e ainda um "centro de comando".

As duas partes estão envolvidas em intenso fogo cruzado ao longo da linha divisória comum, num dos mais graves confrontos desde a guerra que opôs Israel e o Hezbollah no verão de 2006.

O coordenador humanitário da ONU para o Líbano, Imran Riza, alertou na sexta-feira que a grave crise económica no país reduziu a capacidade de resistência dos 86.000 deslocados e das 60.000 pessoas que ainda permanecem nas zonas do sul do Líbano atingidas pelos disparos israelitas.