A Madeira manifesta solidariedade com a Ucrânia e não faz o mesmo com a Palestina?

A notícia de mais uma manifestação, na Madeira, de solidariedade para com a Ucrânia e o povo ucraniano, realizada ontem, sábado, suscitou múltiplos comentários, incluindo nas redes sociais. Um deles vai no sentido de observações, que são feitas em vários círculos sociais e que apontam no sentido de o povo madeirense se manifestar a favor da Ucrânia, mas não do da Palestina. É mesmo questionado quando haverá uma manifestação pró-Palestina na Madeira, sugerindo que, até ao presente, nenhuma existiu. Será mesmo que não?

Para verificarmos se até ao presente existiu ou não alguma manifestação pró-povo palestiniano e/ou Palestina, na Madeira, socorremo-nos dos arquivos da comunicação social madeirense, reportados ao início das guerras na Ucrânica, 24 de Fevereiro de 2022, e na Faixa de Gaza, 7 de Outubro de 2023.

Desde logo, é necessário salvaguardar que se está a verificar períodos completamente diferentes: dois anos para a guerra na Ucrânia e quatro meses para a guerra na Faixa de Gaza.

No que diz respeito à Ucrânia, já houve na Madeira, várias manifestações de apoio àquele país e aos seus habitantes, devido à situação de guerra que vivem, iniciada com a invasão pela Federação Russa. Houve, pelo menos, três em 2022 (ano da invasão), uma em Fevereiro de 2023 e outra ontem.

Já relativamente à guerra na Faixa de Gaza, iniciada por Israel em resposta ao ataque do Hamas, em solo israelita, já se verificou uma manifestação no Funchal. Foi de solidariedade para com o povo da Palestina.

Tratou-se de uma organização do Núcleo da Madeira do Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC), que teve a adesão da União dos Sindicatos da Madeira. Essa manifestação contou com cerca de 30 pessoas e decorreu no Largo dos Varadouros, no dia 29 de Novembro de 2023, pelas 19 horas.

Assim, é falsa a ideia de que os madeirenses já se manifestaram por várias vezes pelos ucranianos, mas ainda não o fizeram pelos palestinianos.