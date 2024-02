Actuais e antigos dirigentes portugueses e espanhóis debatem transição democrática em Lisboa

Actuais e antigos dirigentes políticos portugueses e espanhóis vão marcar presença num debate sobre transição democrática, a decorrer em abril em Lisboa, num evento apoiado pela Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril.

Segundo informação hoje divulgada pela organização, a segunda edição do Foro La Toja em Lisboa, agendada para 09 de abril na Fundação Calouste Gulbenkian, contará com a presença dos ex-presidentes de governos espanhóis Felipe González e Mariano Rajoy e do primeiro-ministro demissionário António Costa.

Nesta segunda edição do Foro La Toja - Vínculo Atlântico, estarão ainda presentes os autarcas de Lisboa e do Porto, Carlos Moedas e Rui Moreira, respetivamente, o presidente da Câmara de Barcelona, Jaume Collboni, o Embaixador de Espanha em Portugal, Juan Fernández Trigo, o presidente do Conselho Económico e Social de Espanha, Antón Costas, e o atual Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

Apresentado como um espaço de diálogo, reflexão e defesa da democracia liberal, o evento vai focar-se este ano nos laços criados entre Portugal e Espanha, na transição democrática de ambos os países e nas transformações económicas e sociais decorrentes desse processo.

A iniciativa é apoiada pela Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril e promovida pelo presidente do Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, e Carlos Blanco, presidente do Fórum La Toja-Vínculo Atlântico.

A iniciativa antecede a 6.ª edição do Foro La Toja, a realizar na ilha de La Toja, em outubro.