Tutela encara como "positiva" a redução do desemprego na Madeira

A Secretaria Regional de Inclusão e Juventude considera que os mais recentes indicadores do desemprego na Madeira são "positivos", tendo em conta com os dados do desemprego registados no resto do país. No final de Janeiro, assistiu-se a um decréscimo de 0,1% de inscritos face ao mês anterior, com um total de 7.593 desempregados inscritos no IEM.

"Em contraste com esta diminuição registada na Região, regista-se um aumento de 5,5% no país. Feitas as contas, a Madeira foi a única região a registar um decréscimo face a Dezembro de 2023", indica em nota à imprensa, acrescentando que "em termos homólogos (comparação com Janeiro de 2023) a Madeira volta a se destacar claramente das demais como a região com a maior redução (-24,3%) do desemprego registado, seguida dos Açores (-12,9%). Contrariamente, todas as outras regiões registam aumentos homólogos, resultando num crescimento do desemprego de 4,0% para a média nacional".

No mês de janeiro, comparativamente ao período homólogo, o número de colocações na RAM aumentou 17,5%, sendo também o melhor registo entre todas as regiões. Segue-se a região do Algarve com o segundo melhor registo (+14,3%). Em sentido contrário, a região dos Açores destaca-se pelo forte decréscimo no número de colocações (-40,1%).

Houve igualmente um aumento no número de ofertas ao longo do mês passado, mais 80,8% quando comparado com Dezembro.

A tutela recorda que, segundo as estimativas do Instituto Nacional de Estatística publicadas no dia 7 de Fevereiro, desde 2011 que a Região não fechava o ano com a média anual da taxa de desemprego tão baixa, situando-se nos 5.9%. Menos 0.6 pontos percentuais que a média registada no todo nacional (6.5%).

"Um novo registo histórico para a Madeira no que toca à média anual da taxa de desemprego e que revelam a trajetória ascendente no que concerne aos dados sobre emprego. Feitas as contas, a região contabiliza 129,4 mil pessoas empregadas o que revela um aumento de 4,5 mil pessoas empregadas face ao ano de 2022", revela.

Calculada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de desemprego é sempre relativa aos trimestres, enquanto que o desemprego registado é calculado, mensalmente, pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e refere-se ao número de desempregados inscritos nos Centros de Emprego do país.

“Nos dois indicadores, a Madeira apresenta uma trajetória positiva e de crescimento contínuo, indicativos da recuperação da economia regional e do dinamismo no mercado de trabalho, temos a economia a funcionar em pleno, em grande medida, pela resposta coletiva de manutenção e criação de novo emprego. Simultaneamente, iremos continuar a dar prioridade à concretização de medidas de apoio ao emprego e às empresas”, destaca a Secretária Regional com a tutela do Emprego, Ana Sousa