PPM preocupado com desmatamento de florestas para colocação de painéis fotovoltaicos

Em comunicado enviado à comunicação social, o PPM Madeira vem a público demonstrar a sua preocupação a face ao desmatamento das florestas para a colocação de painéis fotovoltaicos em nome das energias renováveis. "Esta nossa preocupação é que para além da devastação de hectares de florestas está a contribuir em larga escala para a extinção de várias espécies de animais selvagens como o javali, veados, coelho bravo, lobo ibérico e mais preocupante o lince ibérico, que após ter sido considerado extinto, houve um grande investimento para voltar a recuperar estas espécies", refere o partido.

Lamentamos e repudiamos também o facto de se estarem a destruir também áreas protegidas para a prospecção de lítio, para bateria de veículos eléctricos. PPM Madeira.

A concluir, o partido lamenta que "certos partidos que têm como bandeira a protecção animal e natureza e com assento na Assembleia da República", mostram-se "só" contra as "touradas e não se tenha pronunciado até agora sobre o que se passa a nível ambiental, que em breve iremos ter consequências muito negativas e graves do desmatamento das nossas florestas".