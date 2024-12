Primeiro cachalote-anão a dar à costa na Madeira aconteceu há 33 anos

Foi em 1991 que um cachalote-anão deu à costa no Porto da Cruz, no seguimento do mau tempo que se fez sentir na Região. Foi a primeira vez que tal aconteceu na Região e foi também o exemplar em melhor estado de conservação que se conseguiu recolher até essa altura no país.

O cachalote-anão tinha poucos meses de vida e o mar bravio terá sido o gatilho para que fosse arrastado até à costa. Alberto Auzil Cabral que passava pela praia da Lagoa ainda tentou devolver o animal ao mar. Por mais que se tentasse devolver o animal ao mar, as ondas teimavam em atirá-lo para a praia. Segundo Eleutério Reis, na época o director do Museu da Baleia, o animal acabaria por morrer por asfixia, uma vez que uma das narinas estava cheia de areia.

O plano passava então por criar moldes de gesso do animal, para depois poder expor no Museu da Baleia. Quanto às vísceras, seriam retiradas para serem analisadas.