Enchente no Funchal para assistir à Passagem do Ano

Caminhamos a passos largos para as doze badaladas. No Funchal, madeirenses e turistas juntam-se, por agora, na Placa Central onde aproveitam as iguarias do Mercadinho.

O trânsito que se faz sentir na via rápida, com congestionamento vários, mostra o afluxo à capital.

Em terra e no mar, 'pintado' com mais de uma dezena de navios cruzeiro, a festa promete ser rija. O navio 'Lobo Marinho', como de habitual, já se prepara para sair do Porto do Funchal.