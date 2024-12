Significado das superstições de Fim de Ano

Supersticiosos ou não, quase todos cumprem algum tipo de ritual na noite de 31 de Dezembro.

A cor da roupa, o champanhe, o bater dos tachos e os 12 desejos das 12 passas. São muitas as tradições que passam de geração em geração e que muitas vezes não são questionadas.

Mas afinal, porque é que comemos 12 passas na noite de Fim de Ano? Porque é que muitas pessoas fazem questão de ter dinheiro na mão? De terem a roupa impecável no Fim de Ano?

Há tradições e hábitos que cumprimos, quando passamos de ano. Aqui ficam várias dessas tradições e alguns dos seus significados.

PASSAS

Come-se 12 passas, por cada mês do ano, e pede-se 12 desejos, em silêncio.

Conta-se que tudo terá começado em Madrid, nas Portas do Sol, onde um grupo de madrilenos contestou uma taxa, imposta pela câmara municipal da cidade, a quem festejasse a chegada dos reis Magos, em Janeiro.

Então, impedidos de celebrar aquela data, como protesto, este grupo, reunido nesta praça de Madrid, festejou o último dia do ano, satirizando os hábitos burgueses dos alemães e dos franceses que comiam uvas e bebiam champanhe na passagem do ano.

Das uvas passou-se às passas como forma de dar vazão ao excesso de uvas que, nesta altura do ano, já estavam "passadas".

PASSAR O ANO EM CIMA DE UMA CADEIRA E SALTAR COM O PÉ DIREITO PARA O CHÃO

Sobe-se para uma cadeira para estar em ‘alta’ na passagem de um ano para o outro e para poder saltar para dentro do Novo Ano com o pé direito, aquele que dá sorte. Isto por que se crê que a forma como se entra no Ano Novo pode influenciar os restantes dias.

DINHEIRO NA MÃO

É hábito subir para a cadeira com dinheiro na mão como forma de entrar no ano com ‘riqueza’ entre mãos. Uma tradição mais antiga diz que se punha uma nota no sapato do pé direito e se fazia, com esta mesma nota, a primeira compra do ano.

ROUPA IMPECÁVEL

Mais uma vez, para que se possa começar o ano em grande e de forma irrepreensível, não se deve, na passagem de ano, vestir roupa suja, cosida, sem botões ou rasgada.

CASA LIMPA

A casa deve estar limpa e arrumada, o lixo despejado e as lâmpadas fundidas todas substituídas. Isto porque - para quem acredita nestas coisas - no Novo Ano, que está a começar, as energias devem ser boas, ‘claras’ e ‘limpinhas’.

ROMÃS

Diz-se que se deve roer sete sementes de romã, na noite de Fim de Ano, e guardá-las na carteira para dar sorte.

FOLHA DE LOURO

Quem acredita, pensa que guardar uma folha de louro na carteira, durante todo o ano que começa, dá sorte e traz riqueza.

BRINDES

Os brindes devem ser feitos com bebidas alcoólicas porque estas, acreditava-se, davam saúde e energia. Há quem guarde a rolha do espumante e apenas a deite fora no dia seguinte.

COISAS VELHAS

Deve renovar-se tudo e, por isso, dizia a tradição que se devia deitar fora o que estava velho. Durante anos, atirava-se, literalmente, muita coisa, pela janela fora, pratos e panelas partidos e gastos. Este hábito acabou e foi substituído por atirar, confettis e purpurinas.

ALGAZARRA

Diz-se que vem dos tempos anteriores ao Império Romano. É um costume pagão e servia para assustar os maus espíritos e os fantasmas do ano que acabava.

Ainda hoje, os povos nórdicos batem com tampas de panelas e tachos, à meia-noite. Hoje em dia, gritamos, assobiamos, cantamos, deitamos foguetes, abrimos o espumante com barulho e há fogo-de-artifício.

COMIDA

Um outro costume antigo diz que não se devia comer carne de aves na última refeição do ano porque estas têm asas e a ideia era que a felicidade não voasse.

Diz-se também que, por outro lado, comer chocolate chama a riqueza.

ROUPA NOVA

Estrear roupa nova, no dia de ano novo, é uma tradição que se mantém.

Se começamos de novo tem de ser com algo novo. Há quem tenha especial apreço por cuecas azuis porque, diz-se, dá sorte. Outras tradições contam que usar roupa castanha, no dia de ano novo, atrai o sucesso profissional, encarnado significa sorte no amor, branco é paz e amarelo a solução para questões financeiras.

NÃO DISCUTIR

A ideia é não discutir no primeiro dia do ano. Dizem as tradições que quem não aguenta e cede a uma discussão vai ter todo um ano turbulento e inquieto.



MERGULHAR

Muitos são os que se aventuram a mergulhar no mar, no primeiro dia do ano. A água está fria e às vezes bem revolta, mas diz que revigora, dá saúde, simboliza a superação de desafios e renova o corpo e a alma para que o Novo Ano seja um grande ano.