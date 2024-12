Governo anuncia investimento de 109,7 milhões para modernizar os transportes públicos

O Governo investiu este ano 109,7 milhões na modernização dos transportes públicos, nomeadamente nas redes de metro de Lisboa e do Porto e na ferrovia, no âmbito do Fundo Ambiental, anunciou ontem a tutela.

Num comunicado conjunto, os ministérios do Ambiente e Energia e das Infraestruturas e Habitação explicaram que estes investimentos visam "transformar profundamente a mobilidade urbana e ferroviária, assegurando um transporte público mais moderno, eficiente e acessível para todos".

Este investimento foi destinado à modernização e expansão do Metro do Porto, do Metropolitano de Lisboa e da CP - Comboios de Portugal.

"Além de melhorar a capacidade e a eficiência dos sistemas existentes, este investimento visa a descarbonização das áreas metropolitanas, reduzindo a dependência de veículos particulares e promovendo cidades mais saudáveis", refere a tutela.

No caso do Metro do Porto foi distribuído cerca de 66,6 milhões de euros, como cofinanciamento para a ampliação das linhas, aquisição de novos veículos e estudos de expansão.

Desses 66,6 milhões, 37,7 milhões de euros foram para a expansão das linhas Amarela e Rosa e 22,9 milhões para as linhas Rubi e da Linha Império -- Boavista (BRT).

Para o Metropolitano de Lisboa foi contemplado um cofinanciamento de 6,3 milhões de euros, investidos na modernização dos sistemas de sinalização e renovação da frota, nomeadamente aquisição de material circulante.

Já a CP - Comboios de Portugal recebeu um montante de cerca de 24 milhões de euros, destinados ao cofinanciamento da aquisição de 117 unidades automotoras elétricas e material circulante.