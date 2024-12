Arco de São Jorge agradece investimento do Governo

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, encerrou este sábado, 28 de Dezembro, a cerimónia de comemoração dos 348 anos da freguesia do Arco de São Jorge.

O momento solene ficou marcado pelos elogios ao empenho do Governo Regional no desenvolvimento da freguesia.

Aproveitando a presença da secretária regional, o presidente da Junta de Freguesia, Nélio Gouveia, agradeceu ao Executivo madeirense as medidas de emprego promovidas na localidade, com destaque para a ligação em via expresso da Ribeira de São Jorge ao Arco de São Jorge, "uma obra que ascendeu a 50 milhões de euros e que contribuiu para uma melhoria substancial das ligações rodoviárias da costa norte da ilha, assim como para uma melhoria da qualidade da população local".

Já Ana Sousa, que representou o presidente do Governo Regional na sessão solene, enalteceu "a proactividade e a capacidade expressa pela Junta de Freguesia na optimização dos apoios concedidos pelo Governo Regional".

A governante recordou investimentos tais como a reabilitação do Centro Cívico do Arco de São Jorge, os apoios cedidos à Casa do Povo e o Complemento Regional para o Idoso, "que conduziram à melhoria da qualidade de vida da população, principalmente a sénior".

"Uma última referência aos investimentos previstos na habitação para o concelho de Santana, alguns no âmbito do PRR, que em muito vão beneficiar a população local. Estes e outros investimentos previstos para 2025, neste e em outros concelhos da Região, ficaram condicionados pela não aprovação do Orçamento, o que significará para muitas famílias um constrangimento adicional que bem podia ter sido evitado", lamentou.

Ana Sousa reiterou ainda a vontade do Governo Regional em continuar a contribuir para o desenvolvimento da freguesia.

"Entrego em meu nome, de sua excelência o presidente do Governo e de todo o Governo Regional, uma honrosa sudação e o desejo que possa continuar a missão de serviço à população, especialmente à população residente no Arco de São Jorge, contribuindo com os meios, os instrumentos e os mecanismos possíveis para o esbatimento de assimetrias sociais na Freguesia", concluiu a tutelar da pasta da Inclusão.