Conceição segue pisadas de José Mourinho, Paulo Sousa e Paulo Fonseca em Itália

Sérgio Conceição tornou-se hoje o quarto português a treinar um clube da Liga italiana de futebol, replicando no AC Milan as 'pisadas' de José Mourinho, bicampeão pelo Inter Milão, de Paulo Sousa e do antecessor Paulo Fonseca.

Inativo desde junho, quando saiu de forma polémica do FC Porto ao fim de sete épocas, em rutura com o ex-adjunto Vítor Bruno, que seria promovido a técnico principal 'azul e branco', o antigo internacional português assinou por ano e meio, até junho de 2026, com os 'rossoneri', cujo plantel inclui o extremo esquerdo Rafael Leão, habitual titular na seleção das 'quinas'.

Sérgio Conceição, de 50 anos, sucedeu a Paulo Fonseca, que foi demitido no domingo, após o empate na receção à Roma (1-1), da 18.ª ronda da Serie A, deixando o AC Milan na oitava posição, com 27 pontos (menos um jogo), a 14 dos líderes Atalanta e Nápoles.

Fonseca somou 12 vitórias, seis empates e seis derrotas nas 24 partidas realizadas em todas as provas ao leme do terceiro clube com mais títulos de campeão italiano (19), ao qual tinha chegado no último verão, proveniente dos franceses do Lille, já depois de ter completado duas épocas na Roma, quinta classificada em 2019/20 e sétima em 2020/21.

Na capital transalpina, Paulo Fonseca foi rendido por José Mourinho, que tinha aberto a porta aos treinadores lusos na Serie A em junho de 2008, quando assumiu o Inter Milão - após ter sido demitido do Chelsea nos primeiros meses da época anterior -, conquistando dois campeonatos em outras tantas temporadas.

Além de continuar a ser o único técnico estrangeiro campeão em Itália no século XXI, o atual líder dos turcos do Fenerbahçe juntou ao palmarés uma Supertaça italiana (2008), uma Taça de Itália (2009/10) e uma Liga dos Campeões (2009/10), feito logrado apenas pelos 'nerazzurri' em 1963/64 e 1964/65, no formato de Taça dos Campeões Europeus.

Mourinho, que já tinha sido campeão europeu pelo FC Porto em 2003/04, ingressaria no Real Madrid após a conquista da 'Champions' ante os alemães do Bayern Munique (2-0) na capital espanhola, onde conviveu nas três épocas seguintes com Cristiano Ronaldo.

Seguiu-se nova viagem rumo à Premier League, na qual treinou novamente o Chelsea e trabalhou também no Manchester United e no Tottenham, antes do regresso a Itália para assumir a Roma, de maio de 2021 a janeiro de 2024, ainda que sem qualquer 'scudetto'.

Dois sextos lugares na Serie A intercalaram-se com a vitória na edição inaugural da Liga Conferência, em 2021/22, frente aos neerlandeses do Feyenoord (1-0), e a derrota com os espanhóis do Sevilha (4-1 no desempate por penáltis, após empate 1-1 no final do prolongamento) na Liga Europa de 2022/23.

Apesar da presença em finais europeias em duas temporadas seguidas, José Mourinho seria despedido a meio de 2023/24, após ter perdido na visita ao AC Milan (3-1), deixando a Roma no nono lugar à 20.ª jornada da Liga italiana, mas a apenas cinco pontos das vagas de acesso à Liga dos Campeões - objetivo falhado pelo sucessor Daniele De Rossi, que findou a época no sexto posto, mas não passou das 'meias' da Liga Europa.

A edição anterior da Serie A também teve em atividade Paulo Sousa, cujo percurso na Salernitana, então 19.ª e penúltima classificada e entretanto despromovida, durou quase oito meses, até outubro de 2023, e rendeu a manutenção em 2022/23, na 15.ª posição.

Atual técnico do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, o ex-médio internacional português já tinha orientado a Fiorentina, obtendo um quinto lugar em 2015/16 - melhor prestação do clube desde então - e um oitavo em 2016/17, na primeira experiência em solo transalpino, onde tinha brilhado nos relvados ao serviço da Juventus (1994-1996), pela qual celebrou uma 'dobradinha' em 1994/95 e venceu a 'Champions' em 1995/96.

Paulo Sousa jogou ainda por Inter Milão (1998-2000) e Parma (2000), na altura cedido pelos 'nerazzurri', repetindo dois dos três clubes representados nos relvados por Sérgio Conceição, de quem foi contemporâneo na seleção portuguesa na viragem do milénio.