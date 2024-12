Filipe Sousa afirma que "é urgente uma mudança"

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz considera que "é urgente uma mudança", acrescentando que "o ano de 2025 deve trazer consigo não só saúde e prosperidade, mas também uma nova governação, mais próxima do povo, mais atenta às suas necessidades e menos comprometida com interesses que nada têm a ver com os madeirenses". " Madeira merece líderes que valorizem as suas raízes e que estejam dispostos a lutar pelo bem comum, e não apenas pela manutenção do poder", diz no seu habitual Ponto de Ordem, publicado ao domingo.

Filipe Sousa aponta que o "distanciamento das elites governantes face às necessidades do povo trabalhador tornou-se evidente e insustentável" e tece duras críticas a quem ocupa o poder, uma vez que diz que estes não conhecem a força do trabalho e que não entendem o esforço que é feito diariamente para sustentar as famílias.

Este governo regional não fala a mesma linguagem do povo. Não conhece a enxada, a foice ou os calos nas mãos. E é exatamente essa desconexão que perpetua a ausência de políticas eficazes para melhorar a vida dos madeirenses. Filipe Sousa

As críticas vão ainda para as práticas do executivo madeirense, que diz serem "ultrapassadas e em promessas ocas". "Mudar para os mesmos ou perpetuar um sistema que dilui responsabilidades é, na prática, entregar um cheque em branco para que continuem a ignorar o essencial: a dignidade e o bem-estar dos madeirenses", aponta.

"A Madeira é terra de trabalho, de luta e de força. Que os ventos de mudança soprem finalmente para esta ilha, trazendo um novo começo que honre a história e o valor do seu povo", termina.