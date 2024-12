Marcelo Rebelo de Sousa ouve partidos no dia 7 de Janeiro

Uma publicação no site da Presidência da República dá conta que o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ouvir no próximo dia 7 de janeiro, terça-feira, a partir das 13h00, nos termos constitucionais, os partidos políticos representados na Assembleia Legislativa da Madeira, no horário abaixo indicado:

13:00 – Partido Social Democrata (PPD/PSD)

13:30 – Partido Socialista (PS)

14:00 – Juntos pelo Povo (JPP)

14:30 – Chega (CH)

15:00 – CDS - Partido Popular (CDS-PP)

15:30 – Iniciativa Liberal (IL)

16:00 – Pessoas-Animais-Natureza (PAN)

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, vai estar presente nas reuniões.