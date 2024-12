PS antevê ano de" esperança e de mudança" e vai ser recebido por Marcelo a 8 de Janeiro

Paulo Cafôfo acredita que 2025 será um ano de esperança e de mudança na Região. O presidente do PS-Madeira disse, hoje, que os madeirenses têm de acreditar que têm nas mãos o poder de construir o seu futuro. O socialista quis lembrar que o ano de 2024 termina da mesma forma que começou: com instabilidade. Entretanto, indicou que o partido vai ser recebido por Marcelo Rebelo de Sousa a 8 de Janeiro.

O líder socialista insta, por isso, a população a se mobilizar para “mover obstáculos e dificuldades”, de modo a fazer a mudança governativa acontecer. “Precisamos de estar todos mobilizados para provocar essa mudança e lutar, mas uma luta que seja, essencialmente, para construir” e "para fazer a Madeira avançar", disse.

O presidente do PS-Madeira recorda que, desde 2019, o PSD já não tem maiorias absolutas e diz que se tem vindo a verificar avanços, ainda que lentos, salientando que, por vezes, “é nestes avanços lentos que acabamos por abrir melhor o caminho e, acima de tudo, planear o futuro”. “Os madeirenses e porto-santenses não podem ter dúvidas de que o futuro é nosso e está nas nossas mãos. As pessoas têm de acreditar que têm esse poder de fazer o futuro”, sublinhou.

Paulo Cafôfo referiu que o presidente do Governo Regional tem sido um resistente, mas constatou que essa sua resistência “tem fragilizado a Região” e que “o seu tempo já foi”.

Precisamos de um tempo novo e esse tempo novo só será possível com o PS. É preciso entrar na governação com outra energia, com outro olhar sobre os problemas e, acima de tudo, com soluções que possam, pelo menos, fazer com que seja possível começar a trilhar outro caminho que não aquele que a Região tem seguido nos últimos anos. Paulo Cafôfo

O líder dos socialistas salientou que o seu adversário não é Miguel Albuquerque, mas sim os problemas que os madeirenses enfrentam e que têm de ser resolvidos. Apontou, como exemplos, as pessoas que trabalham, mas que não conseguem sair da pobreza, aqueles que não conseguem vaga para cirurgias ou consultas, os que não têm habitação porque não têm possibilidades para aquisição ou para pagar renda, os pais que querem dar a melhor educação aos seus filhos, mas não têm possibilidades de pagar a creche ou as propinas, os idosos que trabalharam uma vida inteira e auferem de pensões muito baixas e que têm de optar pela ida ao supermercado ou pela compra dos medicamentos, ou ainda os agricultores, que trabalham tanto para valorizar o produto regional, mas vivem sempre na miséria e na subsistência.

É com o intuito de mudar esta realidade que Paulo Cafôfo garante que o PS vai entrar em 2025 com “muito optimismo, muita esperança e muita determinação”.

Perante o cenário de eleições regionais antecipadas, o líder socialista alerta os madeirenses que não podem desperdiçar votos. “A fórmula Miguel Albuquerque / PSD criou instabilidade. Precisamos de outra fórmula e isso só pode acontecer dando força ao PS para podermos construir uma esperança e, acima de tudo, transformar vidas”, frisou.

Na ocasião, Paulo Cafôfo anunciou também que o PS-M será recebido em audiência pelo Presidente da República no dia 8 de Janeiro, adiantando que, à semelhança do que já disse ao Representante da República, irá transmitir a Marcelo Rebelo de Sousa que neste quadro parlamentar não é possível haver uma solução governativa e que devem realizar-se eleições legislativas regionais antecipadas, para as quais, assevera, o PS está preparado.