Recrutamento para novos sapadores florestais decorre até dia 2 de Janeiro

O Governo Regional da Madeira promoveu a abertura do procedimento concursal comum, destinado a trabalhadores com ou sem vínculo de emprego público, para ocupação, mediante a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 20 postos de trabalho da categoria de sapador florestal, da carreira especial de sapador florestal da Região Autónoma da Madeira, do mapa de pessoal do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM. As candidaturas podem ser efetuadas até dia 2 de Janeiro de 2025.

Em nota enviada pela Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, a carreira especial de Sapador Florestal da Madeira conta no presente com 10 elementos, "pelo que este reforço de recursos humanos é de primordialimportância para dar seguimento e reforçar a sua acção".

O aviso de abertura poderá ser consultado no JORAM através do seguinte endereço.

Os formulários de candidatura encontram-se aqui