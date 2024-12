'As Pedras' participam no 'Auto de Natal' da Casa do Povo da Camacha

É já este sábado, dia 28 de Dezembro que o grupo 'As Pedras' voltam ao contacto com o público, pelas 19h30, na Igreja Matriz da Camacha, para o 'Auto de Natal' da Casa do Povo da Camacha.

Após a estreia com o concerto 'Christmas 3' no Dia do Mercadinho da Camacha, e a estreia em televisão, na RTP-Madeira, o trio fez alguns ajustes para agora proporcionar um concerto que se prevê de casa cheia.