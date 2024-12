Rússia irá expandir sistemas de mísseis de médio e curto alcance

A Rússia vai cancelar a sua moratória sobre a implantação de sistemas de mísseis de médio e curto alcance capazes de transportar ogivas nucleares, como resposta à expansão deste tipo de armamento pelos Estados Unidos noutros países.

"Os Estados Unidos ignoraram arrogantemente os avisos da Rússia e da China e, na prática, começaram a implantar armas desta classe em várias regiões do mundo", disse Sergei Lavrov, numa entrevista à agência de notícias TASS.

Lavrov argumentou que esta moratória é atualmente "praticamente inviável" e, por isso, "terá de ser abandonada" para serem tomadas "medidas compensatórias", como a expansão de mísseis de médio alcance Oreshnyk, previsto para serem colocados imediatamente na Bielorrússia.

Da mesma forma, Lavrov rejeitou as críticas vindas do Ocidente sobre a presença de soldados norte-coreanos na guerra na Ucrânia e referiu que esta participação responde aos tratados de cooperação entre Moscovo e Pyongyang e à escalada provocada pela NATO.

"Aqueles que culpam a Rússia por alguma coisa devem olhar-se ao espelho. Os militares e mercenários da NATO participam abertamente no planeamento e condução de operações militares ao lado das Forças Armadas da Ucrânia", disse.

"A NATO está envolvida na invasão da região de Kursk e em ataques com mísseis de longo alcance em território russo", sublinhou Lavrov.

Nos últimos meses, coincidindo com a autorização dos Estados Unidos e do Reino Unido para utilizarem os seus mísseis de longo alcance contra o território russo, as tropas ucranianas realizaram ataques à província de Kursk, sendo a primeira vez desde o início da guerra que a Rússia é o cenário do conflito.