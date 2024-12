Atropelamento em mercado de Natal na Alemanha provoca pelo menos um morto

Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas num atropelamento num mercado de Natal em Magdeburgo, no leste da Alemanha.

O porta-voz do governo regional da Saxónia-Anhalt, Mathias Schuppe, confirmou o incidente à televisão regional MDR.

A agência de notícias Efe adiantou que, de acordo com testemunhas, um carro foi conduzido em direção à multidão e atropelou várias pessoas.

Segundo a agência AFP, que cita um porta-voz dos serviços de socorro locais, há "60 a 80 pessoas" feridas.

O jornal Bild apontou para mais de 20 feridos na cidade de Magdebourg, com cerca de 250 mil habitantes.

Alguns meios de comunicação social mencionaram vários mortos e um atentado, mas as autoridades não conformaram a informação.

A ministra do Interior, Nancy Faeser, tinha recentemente apelado ao público para estar vigilante nos mercados de Natal, sem mencionar quaisquer ameaças específicas.

Os serviços de informação alertaram recentemente para o facto de os mercados de Natal serem um "alvo ideologicamente adequado para pessoas motivadas pelo islamismo".

Em dezembro de 2016 a Alemanha sofreu um atentado com um camião num mercado de Natal, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI), no qual morreram 12 pessoas no centro de Berlim.