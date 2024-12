Miguel Albuquerque tornou-se presidente do PSD-M há 10 anos

Foi um dia histórico para o PSD-Madeira. Miguel Albuquerque venceu as eleições internas em 10 dos concelhos e tornou-se presidente do partido, derrotando Manuel António Correia.

A eleição deu-se apenas à terceira volta. “Obrigado, valeu a pena”, foi assim que o novo presidente do partido agradeceu o esforço de anos do seu grupo de apoiantes. No fundo, o que pretendia era iniciar “um novo ciclo no partido”.

Acabava assim a liderança de Alberto João Jardim nos destinos dos social-democratas madeirenses.

“Esta direcção representa a larga maioria dos militantes que aprovaram, expressivamente, a proposta de realização de eleições regionais antecipadas”, dizia Albuquerque