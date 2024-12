Albuquerque garante que as assinaturas de Manuel António serão recebidas na sede do PSD

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e demais membros do Executivo estão, esta tarde, no Mercado dos Lavradores para a já tradicional visita a este espaço. A acompanhá-los o executivo da Câmara Municipal do Funchal. Pedro Calado, ex-autarca da capital, também marca presença.

Sobre a actualidade política marcada pelas divergências no seio do PSD/Madeira, mais concretamente sobre a entrega das assinaturas recolhidas por Manuel António Correia, e que serão entregues esta tarde, Miguel Albuquerque garantiu que as mesmas vão ser recebidas por alguém na sede do partido. "Para evitar tentativas de vitimização", assegurou. Mas logo garantindo que não vai deixar que "egos" se sobreponham aos interesses do partido.

O líder do Governo que voltou a insistir que as "obras vão parar" por causa da "irresponsabilidade" dos partidos da oposição.