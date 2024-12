China estabelece quota de 30% de eléctricos nas compras de viaturas oficiais

O Ministério das Finanças da China anunciou hoje uma diretriz segundo a qual pelo menos 30% dos veículos adquiridos para uso público devem ser elétricos e híbridos.

O ministério explicou que "em princípio, os 'veículos de energia nova' devem representar pelo menos 30% do total" das aquisições.

De acordo com a diretriz, as agências governamentais de aquisições devem dar prioridade à compra desses veículos, desde que cumpram os requisitos funcionais e operacionais necessários, informou a televisão estatal CCTV.

O ministério disse ainda que, para situações em que os veículos têm rotas fixas, como os que se destinam a serviços de comunicação confidenciais ou operam principalmente em áreas urbanas, apenas devem ser adquiridos modelos elétricos.

A pasta prevê ainda a contratação de serviços de aluguer de automóveis, referindo que, nestes casos, os organismos governamentais devem dar prioridade à utilização de veículos elétricos.

Numa tentativa de promover este tipo de automóvel, reduzir a poluição nas cidades chinesas e impulsionar o setor das novas energias, as autoridades locais e nacionais da China anunciaram, nos últimos anos, todo o tipo de medidas, incluindo medidas fiscais, para promover a utilização de automóveis elétricos.

A taxa de penetração destes veículos no mercado chinês atingirá 25% em 2023, contra 15% na Europa e 8% nos Estados Unidos, segundo um estudo publicado no ano passado pela empresa de consultadoria Bain & Company.

As vendas de veículos elétricos devem ultrapassar as dos automóveis com motores de combustão interna na China, pela primeira vez, em 2025, segundo dados do setor.

A China deve ultrapassar as previsões internacionais e os objetivos oficiais de Pequim, com as vendas domésticas de veículos elétricos - incluindo baterias puras e híbridos - a crescerem cerca de 20% para mais de 12 milhões de unidades, em 2025, de acordo estimativas de bancos de investimento e grupos de investigação citadas pelo jornal britânico Financial Times.

O rápido crescimento da indústria chinesa de veículos elétricos ameaça agora as marcas alemãs, japonesas e norte-americanas, que dominam o mercado mundial de automóveis há várias décadas.