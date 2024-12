Jorge Carvalho frisa responsabilidade dos jovens que assumem projecto ‘Ponto e Vírgula’

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, considerou que, ao contrário do que se apregoa, os jovens não andam aleados das coisas. “O que vemos no projecto ‘Ponto e Vírgula’ é exactamente o oposto”, disse Jorge Carvalho, hoje, na entrega de prémios ‘a capa do PV é minha’. O compromisso de ser correspondente deste projecto não é fácil, mas tem sido assumido com responsabilidade pelos jovens estudantes.

"Todos os trabalhos que saem no 'Ponto e Vírgula' são assinados, há um rosto e isso, nos dias que correm é extremamente importante", considerou o secretário com a tutela da Educação. "Aquilo que é mais fácil, por vezes, é colocar-se atrás do anonimato, de um outro qualquer meio digital e imitir opiniões, muitas vezes sem fundamento, e aquilo que procuramos é que os alunos possam assumir a responsabilidade das suas notas, das suas posições e dos seus trabalhos", disse Jorge Carvalho. No fundo, o que se quer é criar cidadãos com sentido crítico.

O governante assumiu que é importante que, nas escolas, os alunos tenham espaço para desenvolver as suas competências e os seus talentos.

Jorge Carvalho fez questão de deixar uma mensagem de agradecimento aos conselhos executivos das escolas, bem como aos professores, pela sua colaboração no projecto ‘Ponto e Vírgula’.

Ricardo Miguel Oliveira frisou que estas são distinções pelo mérito demonstrado pelos alunos e lembrou que são já 10 anos de um projecto que é publicado, lido e motivador de futuro. O director geral e editorial do DIÁRIO fez questão de salientar que é importante estar presentes junto daqueles que mais precisam nesta quadra natalícia.

Os alunos premiados receberam um smartwatch e um cheque monetário. Além disso, a capa mais criativa foi presenteada com um smartphone.

O Plaza Madeira e o DIÁRIO são parceiros do projecto ‘Ponto e Vírgula’ que reúne contributos das escolas da Região na concepção de um suplemento trabalhado pelos alunos.