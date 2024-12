Livro sobre Sacadura Cabral com referências à sua passagem pela Madeira

Elísio Gomes Filho, historiador luso-brasileiro, com algumas obras publicadas, acaba de publicar a sua última intitulada "Sacadura Cabral – Muito além dos oceanos", editada recentemente em português de Portugal, pela Editora Atlantic Books, na qual algumas passagens é referida a sua visita à Madeira na longa travessia do Atlântico Sul, entre o continente português e o Brasil, juntamente com Gago Coutinho.

Segundo o autor, esta é "a história de um herói da história moderna de Portugal, que no último mês de Novembro, fez 100 anos do seu desaparecimento no Mar do Norte (Canal da Mancha)", recorda. "Sempre sonhei escrever um livro sobre Sacadura Cabral, pela ligação que os meus familiares portugueses tiveram com o mesmo, aquando da sua passagem pelo Brasil em 1922", frisa.

E continua: "Todos sabemos que Sacadura Cabral foi um aeronauta que teve grande importância na história da aviação, da ciência e da tecnologia portuguesas. Todos sabemos que a 'Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul' foi um marco histórico que provou a possibilidade de voar sobre longas distâncias sobre as águas desérticas do vasto Atlântico. Muito menciono no livro sobre a participação primordial do Arquipélago da Madeira no nascer da aviação mundial", realça.