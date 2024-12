Ana Bracamonte e Sancho Gomes proporcionam tarde diferente às crianças migrantes

O director Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, esteve esta sexta-feira, na Aldeia de Natal, a convite da Câmara Municipal do Funchal (CMF), no âmbito das celebrações do Dia Internacional das Migrações, que incluiu um momento intercultural reservado para contos de Natal destinado às crianças migrantes residentes na Região.

Sancho Gomes e a vereadora da autarquia, com a pasta das Comunidades, Ana Bracamonte, leram o conto da autoria de Maria Aurora Carvalho Homem, 'O Anjo Tobias e a Rochinha de Natal', e encantaram a plateia de dezenas de crianças presentes naquela ‘Aldeia’, que ouviram esta história em português e em castelhano.

Não faltaram outros contos de Natal de Cabo-Verde, da Roménia, da Rússia, da Guiné Bissau, contados em outros idiomas como o criolo, o romeno, o russo e claro em português.

"Presentear as crianças e respectivas famílias com a leitura de contos de Natal nas línguas portuguesas, espanhola, ucraniana, inglesa, entre outras" com vista à plena integração dos cidadãos estrangeiros residentes na Região foi o objectivo desta iniciativa da autarquia funchalense pautada por valores como a igualdade, a equidade, o respeito e o diálogo pacífico entre os povos.

Sancho Gomes elogiou a CMF, lembrando que esta iniciativa também vai ao encontro das políticas para as migrações levadas a cabo pelo Governo Regional e da campanha pela igualdade dos migrantes, lançada este mês pela Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, denominada 'Imigrantes – Acolher, Proteger, Integrar, Promover'.