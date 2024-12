Irmãs Hospitaleiras Sagrada Família Funchal proporcionam "dia inesquecível"

No passado dia 18 Dezembro, quarta-feira, as Irmãs Hospitaleiras Sagrada Família foram palco de um "dia especial", numa "actividade única e emocionante", que contou com a participação dos pilotos de rali Miguel Nunes, Artur Quintal e Vítor Ferro, que realizaram uma demonstração exclusiva dos carros de competição.

As Irmãs Hospitaleiras agradecem, "de forma especial aos pilotos Miguel Nunes, Artur Quintal e Vítor Ferro, ao co-piloto Vitor Henriques, ao Marco Fernandes e a toda Equipa Lotes Team, à NP Racing na pessoa do Nélio Pereira que facultou os carros de competição, ao Felisberto Reboques, que transportou as viaturas para as nossas instalações, garantindo a concretização e o sucesso desta actividade".