Fernando Gomes candidata-se à presidência do Comité Olímpico de Portugal

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, apresentou-se hoje como candidato à liderança do Comité Olímpico de Portugal (COP), garantindo que quer unir e agregar para dar mais dimensão olímpica a Portugal.

Numa mensagem de vídeo publicado no site da candidatura, Gomes, que vai deixar a FPF depois de cumprir o limite de mandatos, assegurou ter o apoio das federações de basquetebol, canoagem, râguebi, ténis, atletismo e triatlo.

"Para alguém que gosta de fazer e transformar, perante tão relevantes apoios, aos quais nos últimos dias se somaram contactos de vários dos nossos campeões olímpicos, é gratificante poder contribuir para o engrandecimento do olimpismo e continuar a elevar o desporto português ao mais alto nível nacional e internacional, como já o fiz noutras funções ao longo da minha vida", referiu.

Fernando Gomes apresenta-se "com enorme orgulho, mas grande motivação" à presidência do COP, garantindo que, "respeitando o pensamento de José Manuel Constantino", antigo líder do organismo, que morreu em agosto, está "consciente e empenhado em servir o desporto olímpico e continuar a projetar Portugal através do desporto".

"Da melhoria das instalações desportivas ao aumento dos apoios aos nossos atletas e federações, muito há a fazer e a transformar. Como sempre fiz na vida, venho para unir e agregar o valor de todos, e é com todos que irei impulsionar Portugal e o movimento olímpico nacional no mundo. Juntos vamos dar mais dimensão olímpica a Portugal", concluiu.

Fernando Gomes é o quinto candidato anunciado à presidência do COP, juntando-se ao ainda secretário-geral José Manuel Araújo, a Jorge Vieira, antigo presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, e a Laurentino Dias e Alexandre Mestre, antigos secretários de Estado do Desporto.

As eleições dos Órgãos Sociais do Comité Olímpico de Portugal (COP) para o mandato 2025-2029 estão marcadas para 19 de março de 2025.