DIÁRIO promove esta tarde 'Circo Solidário'

Tem lugar, esta tarde, uma sessão especial do Circo Solidário, uma iniciativa promovida pelo DIÁRIO com o objectivo de apoiar causas sociais e proporcionar um momento especial e de entretenimento tanto para miúdos e graúdos.

O evento será realizado no Circo, no Cais 8, com início marcado para as 14h30, e promete encantar o público com um espectáculo de circo repleto de magia e emoção.

O Circo Solidário é uma tradição que visa unir a diversão e solidariedade, com parte da receita arrecadada destinada a apoiar instituições de caridade e projectos sociais na Região. Através desta iniciativa, o DIÁRIO pretende assim sensibilizar a comunidade para a importância da ajuda mútua e da contribuição para causas sociais.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 6h00 - Missa do Parto - presidida por D.Nuno Brás, na Paróquia do Atouguia

- 10h00 - Cerimónias de Assinatura de Protocolos de Cedência de viatura entre o Município de Santa Cruz e Guarda Nacional Republica, no Salão Nobre do Edifício Sede da Câmara Municipal

- 10h00 - Ireneu Cabral Barreto recebe para apresentação de cumprimentos de Boas Festas, os representantes das ordens profissionais na Região, no Palácio de São Lourenço

- 10h30 - Sociedade de Desenvolvimento da Madeira entregará os Prémios Escolares ZFI 2024 (20ª edição deste concurso ), com a presença de Jorge Carvalho, nos escritórios da empresa na Zona Franca Industrial (Caniçal)

- 11h00 - PS-Madeira realiza conferência de imprensa, na sala de conferências da Assembleia Legislativa

- 12h00 - Savoy Signature promove a sessão de entrega dos cheques solidários a instituições sociais da Região, no âmbito da campanha “1€ solidário”, no Lobby do hotel Savoy Palace

- 17h00 - Concertos de Natal no Anadia Shopping, com o Duo Petra Gomes

- 18h00 - Noite do Mercado em Santana, na Praça da Cidade

- 21h00 - Estreia do espectáculo dos 4Litro 'Lotaria do Natal', no Forúm Machico

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional da Solidariedade Humana

- Este é o tricentésimo quinquagésimo quinto dia do ano. Faltam 11 dias para o termo de 2024.

EFEMÉRIDES:

1864 - O ministro João Crisóstomo publica a primeira reforma do ensino técnico em Portugal.

1893 - É autorizada a criação do Museu Etnográfico Português, proposto por José Leite de Vasconcelos.

1954 -- Luta pela independência da Argélia. A França envia 20 mil soldados para o território.

1957 - É inaugurada a Agência Europeia de Energia Nuclear.

1960 -- É fundada a Frente Nacional de Libertação do Vietname do Sul.

1962 - É aprovado o fim da exploração do estaleiro da Rocha do Conde de Óbidos, em Lisboa.

1964 - A PIDE prende dezenas de cidadãos moçambicanos. Entre os presos contam-se o poeta José Craveirinha e o artista plástico Malangatana.

1965 - Morrem vinte pessoas no choque frontal de dois comboios entre as estações de Sintra e do Algueirão.

1968 -- Morre, aos 66 anos, o escritor norte-americano John Ernst Steinbeck, autor de "As Vinhas da Ira", Prémio Nobel da Literatura em 1962.

1970 - Wladyslaw Gomulka demite-se da chefia do partido comunista polaco, depois de uma semana de tumultos contra o aumento do preço dos produtos alimentares.

1973 -- Morre, aos 69 anos, o primeiro-ministro espanhol Luís Carrero Blanco, numero dois do regime ditatorial franquista, num atentado à bomba em Madrid.

1983 - É aprovado o Plano de Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Transformadora Portuguesa.

-- O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova a resolução que exige a retirada imediata das tropas sul-africanas de Angola.

1987 - Morrem cerca de 1.500 pessoas, no choque de um ferry boat com um petroleiro, nas águas de Manila. É o acidente marítimo mais grave, depois do Titanic, num cenário de paz.

1989 - Os Estados Unidos lançam a Operação Causa Justa, enviando tropas para o Panamá, para o derrube do governo de Manuel Noriega, antigo agente da CIA, traficante de droga.

- O Governo do ditador romeno Nicolai Ceausescu, declara o estado de emergência.

1992 - O angolano Joaquim Pinto de Andrade, ex-dirigente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), recebe, em Lisboa, o prémio Pax Christi Internacional.

1994 -- Morre, aos 94 anos, a escritora Fernanda de Castro, foi a primeira mulher a receber um prémio da Academia Nacional das Ciências pelo romance "Maria da Lua", socia-fundadora da Sociedade Portuguesa de Autores.

- O exército russo ataca Grozni, capital da Tchetchénia.

1996 -- Morre, com 62 a nos, o astrónomo norte-americano Carl Edward Sagan, autor de "Cosmos", a sua obra "Os Dragões de Eden: Especulações sobre Evolução da Inteligência Humana" valeu-lhe em 1978 o Prémio Pulitzer.

1999 -- Estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau, na sequência do acordo luso-chinês sobre a transferência da administração do território para a China, depois de 442 anos sob administração portuguesa.

2003 - Morre, aos 67 anos, a fadista Maria Amorim.

- Morrem doze pessoas no acidente de um autocarro alemão na autoestrada Bruxelas-Paris, no posto fronteiriço franco-belga de Hensies, perto de Mons.

2004 -- O Tribunal de recurso de Santiago do do Chile ratifica o mandado de prisão do ex-ditador Augusto Pinochet.

2005 - Começam a ser julgados em Belgrado cinco ex-paramilitares sérvios acusados de envolvimento no massacre de Srebrenica, em 1995.

2006 - A nova Lei da Imigração é aprovada na generalidade no Parlamento.

- Os países membros da União Europeia aprovam a criação de um número telefónico direto, comum e gratuito -- o 116000 -, para a comunicação de casos de crianças desaparecidas em toda a Europa.

- A polícia iraquiana encontra os cadáveres de 76 pessoas atingidas a tiro e com sinais de tortura em diferentes bairros de Bagdad, Iraque.

2007 -- Morre, aos 74 anos, o editor francês Christian Bourgois, conhecido por ter divulgado em França os autores da "Beat generation" norte-americana.

2008 -- Morre, aos 83 anos, o cineasta norte-americano Robert Patrick Mulligan, nomeado para o Óscar de Melhor realizador pelo filme "To Kill a Mockingbird (Na Sombra e no Silêncio)", de 1962.

2008 -- Morre, com 76 anos, o poeta inglês Adrian Mitchell, cujas obras sobre guerra nuclear, Vietname e racismo eram cantadas em manifestações da esquerda, foi igualmente um dramaturgo de sucesso, novelista e escritor de literatura infantil.

- Morre, com 92 anos, a russa Olga Lepshinskaya, antiga primeira-bailarina do Ballet Bolshoi durante trinta anos.

2010 - Morre, aos 91 anos, o jornalista desportivo Aurélio Márcio. Em 2002 foi distinguido pela FIFA como o jornalista com mais presenças em fases finais de Mundiais de futebol.

- Morre, com 83 anos, o italiano Enzo Bearzot, antigo futebolista do Inter de Milão, Catânia e Torino, e ex-selecionador que conquistou para a Itália o título mundial de 1982.

2011 - A justiça alemã condena dois ex-executivos da Ferrostaal a dois anos de prisão, com pena suspensa, e ao pagamento de coimas por suborno de funcionários públicos estrangeiros, na venda de submarinos a Portugal e à Grécia.

2013 - A maioria PSD/CDS-PP e o PS aprovam a reforma do Código do IRC em votação final global, com os votos contra de PCP, BE e "Os Verdes".

2015 - O Partido Popular (PP) liderado por Mariano Rajoy, ganha as eleições espanholas com 123 deputados e 28,7% dos votos, seguido do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), com 90 deputados e 22%, depois de escrutinados 99,5% dos boletins.

- O Governo e o Banco de Portugal decidem a venda da atividade do Banif e da maior parte dos seus ativos e passivos ao Banco Santander Totta por 150 milhões de euros.

2016 - O grupo extremista Estado Islâmico reivindica o atentado num mercado de Natal em Berlim, que provocou a morte a 12 pessoas e dezenas de feridos.

- As ex-ministras timorenses, Emília Pires e Madalena Hanjam, são condenadas respetivamente a sete e a quatro anos de cadeia pelo crimes de participação económica em negócio, sendo ambas absolvidas pelo crime de administração danosa.

2018 - O Conselho de Ministros aprova o aumento do salário mínimo nacional para 600 euros, com entrada em vigor no dia 01 de janeiro de 2019.

2019 - O Parlamento britânico, com maioria do Partido Conservador, aprova o projeto de lei do acordo de retirada da União Europeia, para que o Reino Unido possa sair do bloco na data prevista de 31 de janeiro.

2021 - A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) aprova a comercialização na União Europeia da vacina Nuvaxovid, da farmacêutica norte-americana Novavax, contra a covid-19, para maiores de 18 anos.

2022 - O Supremo Tribunal de Justiça recusa o segundo pedido de "habeas corpus" para a libertação imediata do antigo ministro da Economia Manuel Pinho, que se encontra em prisão domiciliária no caso EDP.

- Morre, aos 80 anos, Evaristo Cardoso, 'chef' Evaristo, dono do restaurante Solar dos Presuntos e antigo cozinheiro da seleção portuguesa de futebol. Foi condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Ordem Mérito Empresarial e Comercial.

2023 - O economista Rui Duarte de Barros, 63 anos, é nomeado novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, anuncia a presidência do país através de um decreto, após exonerar Geraldo Martins do cargo.

- O Parlamento Europeu e os Estados-membros chegam a um acordo político sobre uma vasta reforma da política de asilo e migração da União Europeia.

