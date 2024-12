A edição especial de Natal chega às suas mãos mais cedo. Não queríamos que faltasse no seu sapatinho as principais notícias da Região, do País e do Mundo.

Em destaque, colocámos o foco nas diferentes formas de abrigo. Nestas páginas abordamos a habitação, o nosso bem cimeiro, o espaço para a construção da família, dos sonhos e do amparo perante as desilusões.

Mais do que ter uma morada, dentro ou fora da Região, o nosso lar é o sítio onde nos sentimos acolhidos.

Mas ter um tecto é também uma luta, sobretudo para os jovens madeirenses, numa terra onde as casas estão cada vez mais caras, apesar de haver 18 mil imóveis vagos ou devolutos.

São 12 as abordagens distintas que procuram deixar uma marca, neste Dia de Festa.

Nesta edição pode ler, ainda, que foram produzidas quase 15 toneladas de lixo na Noite do Mercado, no Funchal, e que a greve dos funcionários da Portway poderá afectar a operação no Aeroporto da Madeira, entre o Natal e o Ano Novo.

Estas e outras notícias pode ler na edição de hoje do seu DIÁRIO, uma edição especial. A mesma está disponível tanto na edição em papel, num ponto-de-venda perto de si, ou no formato e-paper.

Continuação de Boas Festas, desta família que é também a sua!