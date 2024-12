Cristiano Ronaldo mostra viagem à Lapónia

Cristiano Ronaldo está com a família na Lapónia - terra do Pai Natal - e tem divulgado a experiência nas redes socias, sobretudo no Instagram e no seu mais recente canal de YouTube.

O resumo dos momentos em família, de aproximadamente 10 minutos, já foi publicado e em seis horas conta com aproximadamente 700 mil visualizações.

Mas o momento mais viral do madeirense de 39 anos é outro. É que CR7 resolveu fazer uma graça e entrar numa piscina, em tronco nu, num ambiente gélido - segundo referiu enfrentando 20 graus negativos... com toda a naturalidade.

Olhem esta experiência: congelante! Vinte graus negativos! E agora, o que tenho à minha frente? Frio! Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo passa Natal na Lapónia e depois vem à Madeira Perante a pausa do campeonato da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo está a aproveitar as férias com a sua família e vai passar o Natal na Lapónia, conhecida como a terra do Pai Natal, mais concretamente na Finlândia, em Enontekio. O craque madeirense português partilhou algumas fotos do local onde está a passar a quadra natalícia.

Depois das festividades com toda a família, Cristiano Ronaldo vai rumar à Madeira para celebrar o aniversário da mãe no último dia do ano. Dolores Aveiro irá celebrar o seu 70.º aniversário.