Summer Opening nomeado para 12 categorias no Iberian Festival Awards

Foram anunciados os nomeados da 9.ª edição dos Iberian Festival Awards, prémios que reconhecem a excelência de festivais, profissionais, entidades e festividades que se destacaram ao longo do último ano, com o Summer Opening, que se realiza no Verão no Funchal, a ser nomeado em 12 categorias.



As votações são abertas ao público em várias categorias e pode votar até dia 17 de Janeiro de 2025 no site do Talkfest. Van Zee, Milky Chance, Sam The Kid, a Push Off Studios, Sara Falcão e a Cerveja Coral também estão entre os nomeados, realça uma nota da organização do evento musical madeirense.



Refira-se que na última edição deste Iberian Festival Awards, a Summer Opening venceu o 'Excellence Award' como Entidade do Ano.

A entrega de prémios irá decorrer a 15 de Março, no Pavilhão Multiusos 25 de Abril, 5th, em Almancil, Algarve.