Padre 'viral' nas redes sociais vem à Madeira apresentar os seus livros

O padre 'viral' das redes sociais, que conta com cerca de 203 mil seguidores no Facebook, padre Ricardo Esteves, vem à Madeira, mais concretamente à Calheta, para apresentar os seus livros.

Numa publicação deixada nas redes sociais, o padre Silvano Gonçalves dá conta que no 11 de Janeiro, sábado, após a eucaristia das 16 horas na Igreja de São Francisco será feita a apresentação dos livros e, no mesmo dia, pelas 19 horas, já na Igreja do Atouguia serão, igualmente, apresentadas as obras.