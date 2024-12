Ireneu Barreto manifesta pesar pelo falecimento do Padre Agostinho Jardim Gonçalves

O Representante da República para a RAM emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do Padre Agostinho Jardim Gonçalves, de 92 anos, que "desenvolveu desde logo uma intensa actividade religiosa e docente, enquanto Pároco de Machico, responsável pelos movimentos da Ação Católica, professor do Liceu de Jaime Moniz, professor do Seminário Maior do Funchal e chefe de redação do Jornal da Madeira.

"Depois de sair da Madeira para exercer funções enquanto assistente nacional da Juventude Operária Católica Feminina, no início dos anos 60, o Padre Jardim Gonçalves iniciou uma carreira nacional e internacional de grande relevo, na qual se destaca, já depois de ter fixado residência em Paris, a fundação da OIKOS– Cooperação e Desenvolvimento, e do Centro de Estudos do Desenvolvimento da América Latina, importantes

organizações não-governamentais para o desenvolvimento em África e na América do Sul", indica na nota de pesar.

"Padre, professor, jornalista, homem de cultura e humanista, sempre se moveu por um ideal de combate às injustiças sociais e de compaixão pelo próximo, e deixa uma marca indelével em todos os que com ele privaram", continua, enderençando sentidas condolências à família do falecido.