Miguel Brito pede esclarecimentos sobre problemas no centro de saúde do Porto Santo

O deputado socialista, Miguel Brito, questionou oficialmente o Secretário da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, sobre a falta de água quente no Centro de Saúde do Porto Santo, problema que "persiste há cerca de três semanas".

Em nota enviada, a situação tem causado "grandes dificuldades aos utentes e aos pacientes internados, comprometendo a qualidade dos cuidados de saúde e a dignidade dos cidadãos". O deputado considera ser fundamental esclarecer as causas e tomar medidas imediatas para resolver o problema. Nesse sentido, questionou se é verdadeira a informação de que o Centro de Saúde está sem água quente, qual a razão para esta situação, por quanto tempo ela tem persistido, quantas pessoas foram afetadas e para quando está prevista a resolução definitiva do problema.



“A falta de água quente no Centro de Saúde é uma situação grave e inaceitável. Os porto-santenses têm o direito de saber o que está a acontecer e de exigir soluções imediatas” Miguel Brito

O deputado do PS acrescentou ainda que, em vez de o Governo Regional "estar focado em resolver os problemas de saúde da população do Porto Santo, parece mais preocupado em ameaçar os cidadãos", questionando: “Não são capazes sequer de garantir água quente no Centro de Saúde. Como é que vão ser capazes de governar para a população?”



Critica, em nota enviada, a postura do Governo Regional, afirmando que o executivo "apenas se lembra do Porto Santo para passar férias".

“No nosso entender, merecemos mais respeito e estamos fartos de ser desprezados desta forma pelos governantes”. O deputado concluiu, reforçando que “o Governo Regional despreza os porto-santenses”.



O deputado compromete-se a acompanhar de perto o desfecho desta questão e a "continuar a lutar para que as necessidades da população do Porto Santo sejam atendidas com eficácia e respeito".