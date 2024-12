PTP classifica de “inconcebível” fiscalização da CMF aos vendedores de ramagens de Natal

O PTP - Partido Trabalhista Português criticou esta quinta-feira, 26 de Dezembro, a acção de fiscalização movida pela Câmara Municipal do Funchal à venda ambulante de ramagens alusivas à época natalícia junto ao Centro Comercial Anadia.

Em nota emitida, o dirigente trabalhista, José Manuel Coelho, acusa a autarquia funchalense de “desumanidade” para com os vendedores ambulantes das ramagens de Natal.

Os trabalhistas consideraram “inconcebível” a acção de fiscalização no Funchal "que levou à apreensão, destruição e aplicação de coima aos vendedores ambulantes que habitualmente vendem sapatinhos, triguinho e cabrinhas junto ao Anadia".

José Manuel Coelho diz-se indignado com a "insensibilidade" da CMF nesta quadra natalícia ao qual considerou de “desumanidade”.

“De que serve a presidente de câmara e respectivos vereadores irem para a igreja e missas do parto bater no peito se depois não têm compaixão com as pessoas mais pobres”, atira o dirigente trabalhista.