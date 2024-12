Centenas de milhares de pessoas sem electricidade na Bósnia, Kosovo e Sérvia

Centenas de milhares de pessoas estão sem electricidade há vários dias na Bósnia-Herzegovina, Sérvia e Kosovo devido à neve ou ao mau estado das infraestruturas, noticiaram hoje os meios de comunicação social locais.

Na Bósnia-Herzegovina, cerca de 200.000 famílias enfrentam hoje o terceiro dia sem eletricidade devido a danos nas linhas de distribuição causados por uma forte tempestade de neve.

Os cortes de energia afetaram particularmente o norte do país, segundo a emissora regional N1, citada pela agência espanhola EFE.

A empresa pública de eletricidade Elektroprijenos comunicou cerca de 130 falhas nas redes de transmissão de alta e baixa tensão.

A falta de abastecimento tem afetado particularmente as famílias com aquecimento elétrico, uma vez que as temperaturas mínimas se situam entre dois e seis graus Celsius negativos.

A Elektroprijenos disse que esperava poder restabelecer totalmente o serviço ao longo do dia, mas advertiu que o mau tempo poderá causar mais interrupções.

O encerramento de estradas e a queda de neve em diferentes zonas da região estavam a impedir o acesso dos trabalhadores da empresa acedam a postes e cabos para reparação, noticiou o N1.

Prevê-se que a situação meteorológica melhore a partir de sexta-feira.

A tempestade também afetou a Croácia, onde 48 pessoas ficaram retidas na aldeia de Lika e tiveram de ser resgatadas.

No oeste da Sérvia, cerca de 10.000 famílias ficaram sem eletricidade durante a maior parte do dia na quarta-feira, de acordo com a agência noticiosa Tanjug.

Nas últimas 24 horas, os residentes do Kosovo também enfrentaram uma grave escassez de eletricidade, com muitas localidades sem energia durante oito horas, segundo os meios de comunicação social locais.

A dependência de centrais térmicas obsoletas, a limitação da capacidade de distribuição e os problemas financeiros das empresas estatais de energia significam que o Kosovo enfrenta uma grave crise energética.

A crise é exacerbada no inverno pelo aumento da procura, especialmente para aquecimento.

A empresa estatal de energia KESCO enviou hoje mensagens SMS à população pedindo-lhe que reduza o consumo, noticiou a TV Klan Kosovo.

O Ministério da Economia também lançou um apelo à poupança de eletricidade.

A cidade de Urosevac, com cerca de 110.000 habitantes, sofreu um corte de eletricidade durante a maior parte do dia na quarta-feira.

O Kosovo produz a maior parte da eletricidade que consome em duas centrais térmicas alimentadas a lenhite (carvão fóssil com elevado teor de carbono) que estão em funcionamento desde 1962 e 1980.

Embora a capacidade nominal seja de 1.400 Megawatts (MW), o mau estado das centrais reduz a capacidade para 900 MW na prática.