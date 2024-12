Milhares de palmas, sorrisos e gritos de alegria

O Circo Mundial, na cidade do Funchal, ficou com ainda mais encanto na tarde desta sexta-feira, 20 de Dezembro, ao receber na plateia mais de 400 crianças.

Trata-se de uma iniciativa promovida pelo DIÁRIO de Notícias da Madeira, em colaboração com a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, junto de diversas associações e instituições solidárias da Região que trabalham com crianças.

No interior da tenda mágica da família Mariani, os miúdos e graúdos estão ao rubro com as diversas actuações promovidas. São milhares as palmas, os sorrisos e os gritos de alegria da pequenada e dos acompanhantes, que formam um grupo de cerca de cinco centenas de pessoas.