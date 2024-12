Autoridades francesas resgatam 107 migrantes no Canal da Mancha no dia de Natal

As autoridades francesas resgataram no Canal da Mancha na quarta-feira, dia de Natal, 107 migrantes em perigo quando tentavam alcançar a costa de Inglaterra.

"O dia foi intenso, mas aparentemente sem vítimas", disse à AFP um porta-voz do comando marítimo do Canal da Mancha e do Mar do Norte (Prémar).

Devido às condições meteorológicas favoráveis, foram observadas na quarta-feira "numerosas partidas de barcos migrantes" na costa do norte de França, de Dieppe (Seine-Maritime) a Leffrinckoucke, perto de Dunquerque (Norte), segundo o Prémar.

Ao longo do dia, foram coordenadas 12 operações de assistência e resgate pelo centro operacional regional de vigilância e resgate.

"Trinta ocupantes de um barco no setor de Dunquerque foram resgatados ao início do dia. Os restantes ocupantes que desejavam permanecer a bordo foram atendidos por meios britânicos assim que chegaram às águas britânicas", segundo o Prémar.

Ainda ao largo da costa de Dunquerque, um outro barco de migrantes foi posteriormente reportado como estando em dificuldades devido a "danos no motor". Os seus 51 ocupantes foram resgatados.

Finalmente, 26 pessoas foram resgatadas a bordo de um barco em dificuldades identificado perto de Calais.

O Canal da Mancha é "um setor particularmente perigoso, sobretudo em pleno inverno para embarcações precárias e sobrecarregadas", recorda Prémar.

Pelo menos 73 migrantes morreram desde o início do ano ao tentarem a travessia marítima para chegar a Inglaterra, segundo a prefeitura de Pas-de-Calais.

O ano de 2024 é assim o mais mortífero desde o aparecimento do fenómeno dos "pequenos barcos" no Canal da Mancha em 2018.