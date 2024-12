Testemunhas de Jeová assinalam Dia Internacional de Preparação para Epidemias

Esta sexta-feira, dia 27 Dezembro de 2024, será comemorado o Dia Internacional de Preparação Para Epidemias. Efeméride que tem vindo a ser celebrada anualmente, desde 2020, nesta data, tendo como objetivo evidenciar a falta de preparação global nesta matéria.

Estar preparado é uma grande vantagem para enfrentar uma epidemia, adverte as Testemunhas de Jeová.

“São feitos muitos esforços na questão da preparação e as Testemunhas de Jeová não são uma excepção”, refere nota do grupo religioso.

Através de comunicado de imprensa, Ezequiel Luis, porta-voz das Testemunhas de Jeová para a Região Autónoma da Madeira, dá conta dos esforços que as Testemunhas de Jeová fazem para ajudar as pessoas a entender as vantagens de manter uma boa higiene para combater os efeitos devastadores das doenças. Destaca os seguintes pontos:

1) Segundo o site das Nações Unidas, “as crises de saúde mundiais ameaçam sobrecarregar os sistemas de saúde já sobrecarregados, perturbar as cadeias de abastecimento mundiais e causar uma devastação desproporcional dos meios de subsistência das populações, incluindo mulheres e crianças, e a economia dos países mais pobres e vulneráveis.”

2) As Testemunhas de Jeová, que reagiram aos perigos da COVID-19, mesmo antes da imposição das restrições governamentais, já há muito que informam as pessoas sobre as vantagens de manter uma boa higiene para combater os efeitos devastadores das doenças.

A edição nº 6 da revista Despertai!, publicada pelas Testemunhas de Jeová, com o tema ‘Doenças – Como proteger-se’ mostra cinco possíveis ameaças para a saúde dos humanos e o que podem fazer para se protegerem.

Este dia foi proclamado através da Resolução 75/27, adoptada na Assembleia Geral das Nações Unidas de 11 de Dezembro de 2020.