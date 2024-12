Operação no Aeroporto Internacional da Madeira decorre hoje com normalidade

As operações no Aeroporto Internacional da Madeira decorrem hoje com normalidade, depois de dezenas de voos terem sido cancelados ou divergidos durante o fim de semana devido ao vento forte.

De acordo com informação disponível no 'site' da ANA -- Aeroportos de Portugal, foram sinalizadas nove chegadas e seis partidas até às 10:40, não havendo registo de qualquer voo cancelado.

A ANA alerta, no entanto, que "as condições meteorológicas adversas podem condicionar a operação" do aeroporto, localizado em Santa Cruz, na zona leste da ilha, e aconselha os viajantes a consultarem o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto.

A responsável pelos aeroportos avisa ainda que a greve dos serviços de 'handling' das empresas Menzies e Portway, que decorre até 01 de janeiro, também pode provocar constrangimentos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém todo arquipélago da Madeira sob aviso amarelo devido à previsão de vento e chuva fortes até às 00:00 de terça-feira.

Na terminologia do IPMA, o aviso amarelo é o menos grave numa escala de três e significa "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".