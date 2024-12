Benfica empata com AVS e atrasa-se na perseguição ao líder Sporting

O Benfica pôs hoje fim a uma série de oito triunfos consecutivos, ao empatar 1-1 com o AVS, na 14.ª jornada da I Liga de futebol, e atrasou-se na perseguição ao líder Sporting.

Na Vila das Aves, os 'encarnados', que perderam os primeiros pontos desde de que Bruno Lage substituiu Roger Schmidt no comando técnico, abriram o marcador com um golo de Amdouni, aos 17 minutos, mas o AVS empatou a partida já nos descontos (90+4), por intermédio de Devenish.

O Benfica segue na segunda posição, com 32 pontos, menos quatro do que o Sporting, mas pode reduzir a diferença, caso pontue na quinta-feira, no terreno do Nacional, no jogo em atraso da oitava jornada.

A formação lisboeta soma mais um ponto do que o FC Porto, terceiro, que na segunda-feira recebe o Estrela da Amadora, em jogo da 14.ª jornada.