Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa pede que se cuide dos mais frágeis

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) lembrou hoje que a humanidade vive num "tempo repleto de desafios", destacando a violência dos conflitos armados, e pede na sua mensagem de Natal que se cuide dos mais frágeis.

Começando por lembrar as "vidas perdidas, milhares de refugiados e a incerteza no futuro que tudo isso traz", José Ornelas refere também "as crises ambientais, as situações de pobreza fruto das desigualdades sociais e económicas, o sofrimento e a solidão [que] marcam a vida de muitas pessoas".

"É urgente que sejamos portadores de esperança (...) cuidando da vida dos mais frágeis como as crianças, os idosos, os pobres ou os doentes; indo ao encontro de quem está só, abandonado e em sofrimento, seja o vizinho que mora ao lado, seja nas prisões, lares e hospitais; acolhendo com dignidade os migrantes e refugiados; procurando a paz e a justiça, antes de mais, nas nossas relações pessoais", refere o presidente da CEP no texto da sua mensagem para o Natal deste ano.

O também bispo de Leiria-Fátima pede ainda que as famílias se tornem mais próximas "indo além dos ecrãs dos telemóveis, oferecendo aos jovens novos horizontes para que se abram, sem medos, ao futuro".

Lembrando as vítimas guerra em Gaza, José Ornelas faz ainda um convite à generosidade dos cristãos para a campanha de angariação de fundos da Conferência Episcopal Portuguesa, em favor das comunidades cristãs da Terra Santa, que está a decorrer até dia 31 de dezembro.