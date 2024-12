Alunos da 'Jaime Moniz' participam em conferência da Escola Embaixadora do Parlamento Europeu

A Escola Embaixadora do Parlamento Europeu organizou, no passado dia 13 de Dezembro, a conferência 'Somos Todos Europeus: Experiências de Cidadania', com o objectivo de promover a reflexão sobre o papel dos cidadãos na construção de uma Europa mais integrada e participativa. Alunos da Escola Secundária Jaime Moniz participaram na conferência.

O evento contou com a presença de Sérgio Gonçalves, eurodeputado pelo Partido Socialista, que abordou temas essenciais, como os direitos dos cidadãos europeus, os desafios da integração e as oportunidades de participação política no âmbito da União Europeia.

Aberta a estudantes, professores e cidadãos, a conferência foi uma oportunidade única para conhecer melhor o funcionamento das instituições europeias e discutir o futuro da Europa com o orador.