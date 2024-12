PSD vai averiguar quem colou aviso ‘encerrado para remodelação’ na porta da sede

Uma folha com a frase ‘Encerrado para Remodelação’ foi colada na madrugada desta sexta-feira na porta da sede regional do PSD-Madeira, na Rua dos Netos. O aviso, colocado por desconhecidos, foi retirado pela manhã.

Em declarações ao DIÁRIO, o secretário-geral do PSD-Madeira, José Prada, disse que “é de lamentar estes actos e neste momento o partido está a averiguar a situação”. “O partido, enquanto instituição, não se compadece nem devia ser alvo de actos desta natureza”, acrescentou. Existe um sistema de videovigilância junto à porta da sede cujas imagens podem ajudar a identificar o(s) autor(es) deste acto.

Esta situação acontece num momento em que a sede está fechada para o período de Natal, com os funcionários a serem dispensados até ao início de Janeiro. É um prática que vem dos tempos das direcções de Alberto João Jardim, mas que foi alvo de protestos por parte de Manuel António Correia, que se vê impedido de entregar as mais de 500 assinaturas de militantes que pedem a convocação de um congresso electivo. Na edição impressa de hoje do DIÁRIO, o ex-secretário regional manifestou o seu "repúdio veemente pelo facto de a sede do partido estar fechada" até Janeiro.