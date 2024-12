Campeonato nacional de natação só correu bem aos atletas masculinos do Clube Naval

O Clube Naval do Funchal obteve resultados mistos na sua participação no Campeonato Nacional de Clubes da 1.ª Divisão em Natação, que decorreu neste fim-de-semana em Albufeira, no Algarve, competição que reuniu os 15 melhores clubes nacionais.

Foto Clube Naval do Funchal

Assim, no sector masculino, o Clube Naval do Funchal alcançou o 8.º lugar, com 152 pontos, assegurando a permanência na 1ª Divisão. O título foi conquistado pelo Sport Lisboa e Benfica, que liderou a classificação com 285 pontos.

Foto Clube Naval do Funchal

Já a equipa feminina terminou na 14.ª posição, com 91 pontos, descendo assim à 2.ª Divisão com o 15.º classificado, o Gafanha da Encarnação (53 pontos). Este sector foi dominado pelo Sporting Clube de Portugal, que somou 247 pontos, seguido pelo Sport Lisboa e Benfica, com 222 pontos.