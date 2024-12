Militar português da Marinha distinguido com a mais alta condecoração das forças navais da Roménia

O capitão-de-fragata Pedro Santos Serafim foi hoje distinguido com a mais alta condecoração das forças navais da Roménia pelo desempenho enquanto responsável pela área das relações internacionais do Estado-Maior da Armada.

De acordo com nota divulgada pelo ramo, o militar português foi distinguido com a 'Romanian Naval Forces Emblem of Honour', "a mais alta condecoração das Forças Navais da Roménia".

"Esta condecoração, atribuída pelo Chefe das Forças Navais da Roménia, Vice-almirante Mihai Panait, assinala o empenho do Comandante Serafim, enquanto responsável pela Área das Relações Internacionais da Divisão de Relações Externas do Estado-Maior da Armada, relevando o seu profissionalismo, responsabilidade e louvável contributo para as relações bilaterais com a Marinha Romena", lê-se na nota da Marinha.

A cerimónia realizou-se na Embaixada da Roménia, em Lisboa, e foi presidida pela embaixadora da Roménia em Portugal, Daniela Gîtman.

Esta condecoração é atribuída a personalidades militares e civis.

O capitão-de-fragata Pedro Santos Serafim ingressou na Marinha Portuguesa em 1990 e é natural de Póvoa de Varzim, acrescenta a nota do ramo.