Jovens karatecas madeirenses em bom plano nacional

Ontem realizou-se o 1.º dia da Taça de Portugal - Época 2024-2025, onde estiveram a competir os escalões de Cadete e Júnior, nas Vertentes de Kata e Kumite.

Apesar das temperaturas baixas, o Pavilhão Municipal do Entroncamento 'aqueceu' com as performances dos Karatecas, vindos de todas as regiões do país. "Na ultima prova deste ano, evento do calendário de actividades da FNKP, não podíamos estar mais orgulhosos, dos nossos Tigres, Constança Lima, Santiago Fernandes e Tiago Pestana", reconhece a ASKKSA.

Santiago Fernandes, participou em Kata Cadete Masculino e "demonstrou mais confiança e maturidade técnica, o que lhe permitiu atingir o 11.º lugar", assinala a Associação Shotokan Kokusai Karate Santo António - Madeira (ASKKSA).

Constança Lima esteve em destaque, ao conseguir a medalha de bronze, em Kata Cadete Feminino, após 6 rondas de Kata. "Conseguiu apresentar e implementar novos objectivos técnicos e psico- emocionais, o que lhe permitiu subir ao pódio e estar entre as melhores", destaca Márcio Gouveia, da ASKKSA.

Tiago Pestana também esteve em destaque, tendo conseguido o 7.º lugar em Kata Cadete Masculino, e, em Kumite, um excelente 3.º lugar, na categoria de Cadete Masc -70kg, após 6 rondas de combates, onde "demonstrou mais domínio técnico e gestão emocional", acerscenta, em comunicado.

Mais 2 excelentes resultados, que vêm para a Região, fruto do trabalho e dedicação constante, destes karatecas. Quero agradecer a todos os que nos ajudaram a atingir, este novo patamar, em especial aos nossos Karatecas, Enc Educação, colegas de Dojo e Instrutores…OSS! Márcio Gouveia

Hoje, será a vez do escalão Senior entrar em acção.