'Mãos Artísticas, Corações de Natal' ilumina a Biblioteca Municipal de São Vicente

A Biblioteca Municipal de São Vicente abriu, hoje, as portas à exposição 'Mãos Artísticas, Corações de Natal', que reúne os trabalhos artísticos dos Centros de Dia, Escolas e Instituições do concelho.

Entre as instituições que participam estão a Casa do Povo da Boaventura, Casa do Povo de Ponta Delgada, Centro Social e Paroquial do Bom Jesus de Ponta Delgada, Centro Paroquial de São Vicente; Adenorma; Associação Crescer Sem Risco, CACI de São Vicente, Universidade Sénior de São Vicente, Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade e Escola Básica do 1.º ciclo com Pré-Escolar e Creche de São Vicente.

A vereadora da Cultura, Rosa Castanho, agradeceu a colaboração de todos e parabenizou os participantes "pela criatividade em transformar simples materiais em autênticas obras de arte".

"Esta exposição é uma forma de colocar a arte, criada por diferentes faixas etárias, à disposição da população e de celebrar esta época tão calorosa", referiu.

A exposição pode ser visitada até ao dia 23 de Janeiro.