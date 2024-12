EUA realizam ataques contra instalações militares dos Houti no Iémen

As forças armadas americanas anunciaram hoje que realizaram ataques contra instalações militares dos Houthi em Sanaa, capital do Iémen.

Os ataques tiveram como alvo "uma instalação de armazenamento de mísseis e um centro de comando operado pelos Houthis apoiados pelo Irão", anunciou o Comando do Médio Oriente (Centcom) das Forças Armadas dos Estados Unidos na rede social X.

Os militares dizem ter abatido também vários drones disparados pelos Houthis e mísseis de cruzeiro sobre o Mar Vermelho durante a operação.

As forças norte-americanas levaram a cabo estes ataques "para desestabilizar as operações dos Houthi, tais como ataques a navios de guerra e cargueiros da Marinha dos EUA" na região, é referido no comunicado do exército.

CENTCOM Conducts Airstrikes Against Iran-Backed Houthi Missile Storage and Command/Control Facilities in Yemen



TAMPA, Fla. - U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted precision airstrikes against a missile storage facility and a command-and-control facility operated by… pic.twitter.com/YRWWQJIweP — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 21, 2024

Os Houthis, que controlam uma grande parte do Iémen, incluindo Sanaa, atacam regularmente navios que acreditam estar ligados a Israel, aos Estados Unidos ou ao Reino Unido no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, apesar dos ataques realizados pelo exército americano, por vezes com a ajuda de forças britânicas.

O anúncio dos ataques americanos surge depois de os rebeldes Houthi terem reivindicado a responsabilidade pelo disparo de um míssil contra Telavive, que causou 16 feridos ligeiros na noite de sexta-feira.

Em Saana, um correspondente da agência de notícias francesa AFP disse ter ouvido explosões hoje à noite.

Desde o início da guerra desencadeada em 07 de outubro de 2023 pelo ataque sem precedentes em solo israelita do movimento islamita palestiniano Hamas, os Houthis apoiados pelo Irão no Iémen lançaram numerosos ataques contra Israel, que retaliou em várias ocasiões.

Os Houthis fazem parte daquilo a que o Irão chama o "eixo da resistência", que inclui outros movimentos hostis a Israel, como o Hamas, grupos iraquianos e o Hezbollah libanês.