Tentaram assaltar carro com pé-de-cabra no Caniço

Um carro de marca Peugeot 307 foi alvo de uma tentativa de assalto, na madrugada de hoje, na zona das Eiras, no Caniço.

Segundo a proprietária, os ladrões arrastaram a viatura que estava na entrada da vereda e, com recurso a um pé-de-cabra, forçaram a porta do lado do passageiro.

A lesada só se apercebeu do sucedido de manhã, mas garante que tudo aconteceu de madrugada sob chuva intensa.

Pede assim às pessoas para estarem atentas a esta situações e à Polícia de Segurança Pública para fazer mais patrulhamento, visto que tem agora um prejuízo elevado e terá de colocar uma porta nova no carro.